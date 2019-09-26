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Patates itiraz listeleri askıya çıktı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019 yılı İlkbahar ürünü  patates beyanlarına ilişkin yapılan itirazlar Teknik Komitelerce incelenerek köylerde  askıya alındı.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:04
Patates itiraz listeleri askıya çıktı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019 yılı İlkbahar ürünü  patates beyanlarına ilişkin yapılan itirazlar Teknik Komitelerce incelenerek köylerde  askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itirazlarla ilgili askı listeleri 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 5 iş günü askıda kalacak.

Açıklamada “2019 ilkbahar patates beyanları ile ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz etmiş olan ancak ekteki askı listesindeki komite bulgusu sonucunun olumlu sonuçlanmadığını gören üreticilerimiz Fon Müdürlüğüne 5 iş günü içinde itirazda bulunabilirler.”denildi.

Komite bulgularına itiraz edilmemesi halinde  askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

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PatatesItirazAskıGündemkıbrıs
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