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Patates üreticilerine önemli duyuru

31 Mayıs 2019 Cuma 11:15
Patates üreticilerine önemli duyuru
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) sözleşme imzaladığı patates üreticilerinden 2019 İlkbahar ürünü patates alımlarına Haziran ayı içerisinde de devam edecek; alım programı sözleşme yapılan patates üreticileri ile görüşülerek ürünlerin olgunlaşma durumuna göre TÜK tarafından düzenlenecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, alımı yapılacak 2019 İlkbahar ürünü patateslerin üretici ödemeleri, Toprak Ürünleri Kurumu ile patates üreticilerinin imzaladıkları sözleşme koşullarına uygun olarak 15 günlük periyotlarda gerçekleştirilecek.

Alım ve ödeme planına göre, 30 Mayıs -7 Haziran dönemi alımları 14 Haziran’da; 8 Haziran -14 Haziran alımları 21 Haziran’da; 15 Haziran-21 Haziran alımları 28 Haziran’da; 22 Haziran-28 Haziran alımları 5 Temmuz’da ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Patates üreticileri
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