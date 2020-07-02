Patates ürünü zarar gören üreticilere 37 Bin TL tazminat ödendi

Patates ürünü doludan zarar gören üreticilere 37 bin 120 TL tazminat ödendi.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, muhtelif tarihlerde meydana gelen dolu yağışlarından zarar gören 3 üreticinin 37,5 dönüm patates ekili alanının tazmini için 37 bin 120 TL, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticilerin tazminat çeklerini kimlik kartlarıyla Genel Tarım Sigortası’na başvurarak alabilecekleri duyuruldu.