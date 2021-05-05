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Patatesle İlgili Karar

Bakanlar Kurulu, patates konusunda 1 Eylül 2020’de alınan kararı iptal ederek yeni bir karar üretti.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:13
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Patatesle İlgili Karar

Yeni kararla, “ülke ürünü olan ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın onayladığı standartlarda üretilen donmuş parmak patatesten aldıkları miktar kadar ithal izni verilmesi veya sanayi tipi patatesi ihraç edecek firmalara 1.5 kg ham sanayi tipi patates ihraç etmeleri karşılığında 1 kg donmuş parmak patates ithal izni verilmesi, ayrıca sofralık patates ihracatı gerçekleştirecek firmalara ise, 2 kg ihraç etmeleri halinde 1 kg donmuş parmak patates ithal izni verilmesi” düzenlendi.

Patates ihracatında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun göreceği standartlarda ürünün ihraç edilmesi koşulu aranacak. Bu konudaki iş ve işlemler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından yürütülecek.

Son Güncelleme: 05.05.2021 13:20
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