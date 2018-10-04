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Patateste ithalat birlik kontrolünde

Patates Üreticileri Birliği Sözcüsü Mehmet Bicen, Tarım Bakanlığı tarafından ülkeye ithal patates izninin sadece birliğe verilmesinin tüketici ve patates üreticileri adına olumlu bir adım olduğunu söyledi

04 Ekim 2018 Perşembe 11:12
Patateste ithalat birlik kontrolünde

Bicen, Tarım Bakanlığı’nın patates ithali iznini birliğe tanımasının olumlu bir adım olduğunu, böylece tüketiciye de daha ucuza patates alabilme imkanı yaratıldığını ifade etti

Bicen, ayrıca atılan olumlu adımların devamını beklediklerini dile getirerek, yetkililere kaliteli patates üretimi yapılan KKTC’ye parmak (donmuş) patates ithalatının da önüne geçilmesi ve yerli üretimin desteklenmesi için çağrıda bulundu

Yenibakış'tan Özlem ÇİMENDAL 'ın haberine göre, Patates Üreticileri Birliği Sözcüsü Mehmet Bicen, Tarım Bakanlığı’nın patates ithali iznini birliğe tanımasının olumlu bir adım atılmasının yanı sıra tüketiciye de daha ucuza patates alımının önünün açılmış olduğunu dile getirdi. Bicen, ayrıca atılan olumlu adımların devamını beklediklerini dile getirerek, yetkililere kaliteli patates üretimi yapılan KKTC’ye parmak (donmuş) patates ithalatının da önüne geçilmesi için çağrıda bulundu. 

“İthal izninin sadece birliğe verilmesi olumlu oldu”

KKTC’ye patates ithalatında Patates Üreticileri Birliği olarak kendilerinin yetkilendirildiklerini vurgulayan Bicen, patatesçilerin ithalden olumsuz yönde etkilenmelerinin önüne de geçilmiş olduğuna işaret etti. Bicen, “İthal patatesin ülke patates piyasasına olumsuz etki ettiği doğru değildir. İthal izni zaten bir tek bizim birliğimize verilmiştir” dedi ve önceki gün çıkan ülke patatesine ithal darbesi haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. 

“Donmuş patates ithalatı da engellenerek, yerli üretime önem verilmeli”

Tarım Bakanlığı’nın doğru ve yerinde verdiği patates ithalatı izninden memnuniyetini dile getiren Bicen, atılan olumlu adımların devamı olarak ülkeye giren donmuş (parmak) patates ithalatının da önüne geçilmesi gerektiğine işaret etti. Bicen, donmuş patates ithalatına yetkililer tarafından bir an evvel önlem alınması çağrısında bulunarak yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Patates IthalatHaberKKTC
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Kemal 2018-10-04 12:42:52

Patates olmuş 8 TL tabi ithale izin verilmez karaborsaya düşer yakında bu ülkede kimin eli kimin cebinde belli değil. Domates içler acısı sebze meyve içler acısı hem kalitesiz mal üreteceksin hem pahalıya satacaksın. Bu nasıl bir zihniyet yazık size

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girne 2018-10-04 12:00:09

SANKİ YERLİ PATATES ÇOKMUŞ GİBİ AFRA YAPAR , OTELLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYOR BİRDE İTHAL PATATESE ENGEL KOYACAK GENDİNCE...
1 TON SİPARİŞ VERİYORUZ 200 KG ZOR ALIYORUZ.. YERLİ PATATES BU..
SAÇMA DEĞİL Mİ??

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