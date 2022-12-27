Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!

Patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı!

Baf’ta 26 yaşındaki şahıs tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

27 Aralık 2022 Salı 12:26
276 Okunma
Patlayıcı madde bulundurmaktan gözaltına alındı!



Baf’ta dün sabaha karşı meydana gelen bir olayda, polisin 26 yaşındaki bir şahsı, tasarrufunda patlayıcı madde bulundurmaktan ötürü tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, 26 yaşındaki şahsın aracının polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve araçta 18 adet dolu silah mermisi, 40 adet maytap, bir adet tehlikeli gaz fırlatıcısı aynı zamanda bir adet sivri uçlu bıçak tespit edildiğini yazdı.

Gazete polis tarafından tutuklanan ve dün sabah mahkemeye sevk edilen şahsın 2 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
BAFPatlayıcı MaddePolisGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karavezirler: Değirmenlik Akıncılar Belediyesini yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız
Karavezirler: Değirmenlik Akıncılar Belediyesini yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Yine tüp gaz sıkıntısı
Yine tüp gaz sıkıntısı








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim