Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
Sahte ehliyet yolsuzluğu davası sonuçlandı!
banner107

Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz bıçak taşıma ve saldırı silahı bulundurma suçlarından tutuklanan zanlı M. Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Ekim 2022 Pazar 14:19
369 Okunma
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı



(Kamalı Haber) –

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Recep Abakan olayla ilgili bulguları aktardı. Abakan huzurunuzda bulunan zanlı M. Ç. 22 Ekim 2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da döşemeci olarak çalıştığı ayni sokak üzerinde faaliyet gösteren "Bolat Döşeme" isimli iş yeri sahibinin iş yerinde yatıp kalkmasına müsaade etmediğinden, sokakta kaldığı gerekçesi ile bahse konu iş yerinin kuzey istikametine bakan dış duvarının yanında ısınmak için yakmış olduğu ateşten çıkan isler sonucu duvara hasar verip, akabinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu sivri uçlu ağız uzunluğu 15 cm, toplam uzunluğu 25 cm olan bıçak ile aynı iş yerinin önünde park halinde bulunan iş yerine ait marka van aracın sol ön ve sol arka lastiğine sokmak suretiyle lastikleri yırtarak 6,000 TL hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının ayrıca iş yeri sahibine zarar vermek amacı ile 2 adet 0.50lik ve 2 adet 0.33lük pet şişe içerisine tuz ruhu ve foil kâğıdı koyarak saldırı silahı hazırladığı ve bahse konu şahsın evinin bahçesine attığının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Abakan zanlının tespit edilerek tutuklandığını bahse konu bıçağın tasarrufunda, saldırı silahı olarak kullanılan pet şişeler müştekinin bahçesinde bulunarak emare olarak alındığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ısınmak için ateş yaktığını çalıştığı yerin kendisine parasını tam ödemediği ve işten durdurduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 17 yaşında olması nedeni ile sosyal hizmetlere haber verilmesine ve bir sonraki duruşmaya çıkarılacaksa sosyal hizmetler görevlileri ile getirilmesini söyleyerek zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! Elektrik kesintisi...
Dikkat! Elektrik kesintisi...
İskele ve Silivri belediyeleri kardeş belediye olma yolunda
İskele ve Silivri belediyeleri kardeş belediye olma yolunda
Arıklı: "Yakında deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız"
Arıklı: "Yakında deniz ulaşımına yeni bir soluk katacağız"










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim