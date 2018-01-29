Pavlopoulos: "En kısa zamanda Kıbrıs sorunu çözülmeli"

Resmi bir ziyaret için İsrail’de bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile yaptığı görüşme sırasında diğer konuların yanı sıra Kıbrıs sorununa da atıfta bulundu.

Pavlopoulos, Kıbrıs sorununa en yakın zamanda bir Avrupa ülkesine uygun olan bir çözüm bulunması gerektiğine işaret etti; ancak bulunacak olan çözümde güvenlik ve garantilere yer olmadığını belirtti.

Türkiye’nin AB sürecine de değinen Pavlopoulos, ülkesinin Türkiye’nin AB perspektifini desteklendiğini; ancak Türkiye’nin uluslararası hukuka ve AB müktesebatına karşı saygılı davranmasının şart olduğunu vurguladı.