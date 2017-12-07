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Pavlopoulos: “Yunanistan Kıbrıs konusunda bir çözüm arayışındadır”

Pavlopoulos, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta çözüm arayışında olduğunu, en kısa zaman sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını umut ettiğini söyledi.

07 Aralık 2017 Perşembe 18:33
Pavlopoulos: “Yunanistan Kıbrıs konusunda bir çözüm arayışındadır”
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Yunanistan’ın Kıbrıs’ta çözüm arayışında olduğunu, en kısa zaman sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını umut ettiğini söyledi.

Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ile görüştü. 

Pavlopoulos, görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini "tarihi" olarak niteleyerek "Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler, daha da güçlendirilmeli. Yunanistan, Türkiye'nin AB'ye katılımını destekliyor. Bu ziyaretin AB açısından da çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lozan Anlaşmasının iki ülke ilişkilerindeki "mihenk taşı" olduğuna işaret eden Pavlopoulos, "İki ulusun topraklarını belirleyen bir anlaşma. İkili ilişkiler açısından boşluk bırakmayan tamamlanması gerekmeyen bir anlaşmadır. Bunun tartışılacak, gözden geçirilecek bir sözleşme olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığın Yunanistan tarafından dini azınlık olarak tanındığını belirten Pavlopoulos, "Yunanistan, bir hukuk devleti olarak bu azınlığın tüm haklarını öngörüldüğü şekilde korumaktadır." iddiasında bulundu.

KIBRIS’TA EN KISA ZAMANDA ÇÖZÜM... 

Kıbrıs meselesine değinen Pavlopoulos, "Yunanistan, bu konuda bir çözüm arayışındadır. Acil ve sürdürülebilir bir çözümün en kısa zamanda hayata geçirilebileceğini umuyoruz." diye konuştu. 

Türkiye-AB göç mutabakatına ve sığınmacı krizine yönelik ise Pavlopoulos, "Size şahsen teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü olumlu ilginizin de farkındayım." dedi. 

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