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Pazar günkü sınava girecek olanların dikkatine!

Milli Eğitim Bakanlığı, Pazar günü yapılacak 2022-YÖKDİL-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların PCR/Antijen testi yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

09 Mart 2022 Çarşamba 14:18
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Pazar günkü sınava girecek olanların dikkatine!
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek 2022-YÖKDİL-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR/Antijen testi yaptırması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, sınavda görev alacak personelin ve sınava girecek adayların aşılı olmaları halinde son 7 gün, aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçlarını ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

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