Pazar günleri yasak kaldırılacak!

Başbakan Saner, 22 Mayıs Pazar günü dahil olmak üzere, Pazar günleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını açıkladı. Saner, Bakanlar Kurulu’nun yarın toplanarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin bugünkü toplantısında aldığı kararları değerlendireceğini kaydetti.

Geçiş noktalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Saner, Kıbrıs’ın güneyinde vakaların henüz azalmadığını belirtti. Saner geçiş noktalarının henüz açılmayacağını ifade ederek, Kıbrıs’ın güneyinde vakaların azalması durumunda tüm sınır kapılarını açmaya hazır olduklarını vurguladı. Saner: "Güneyin kırmızıdan turuncuya düşmesini bekliyoruz. Turuncu kategoriye düşer düşmez kapıları açmaya hazırız." dedi.

10 Haziran'da turizm adımı

Başbakan Saner 10 Haziran'dan itibaren yayınlanacak listedeki ülkelerden çift aşılı kişilerin KKTC'ye karantinasız gelebileceğini söyledi.