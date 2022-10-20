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Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak

20 Ekim 2022 Perşembe 17:25
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Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği 23 Ekim’de koşulacak Lefkoşa Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, maraton günü LTB binası önü sabah 07.00’den itibaren tüm yarışma ve etkinlikler tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı olacak.

Gerek maratona gerekse de maraton boyunca düzenlenecek etkinliklere katılacak olan vatandaşlar araçlarını Lefkoşa Otobüs Terminali ile bölgede bulunan otoparklara park edebilecekler.

-İlk koşu 07.00’de başlıyor

Pazar günü ilk yarış olan 10 kilometre 07.30’da 21 kilometre yarı maraton saat 07.45’te ve 4 kilometre halk koşusu ise saat 10.30’da başlayacak.

10 kilometre öncesinden başlayarak, yol koşu güzergahları ve özellikle geçiş noktaları trafik polisi ile LTB Trafik Şubesi ekiplerinin kontrolünde olacak. 21 kilometre ve 10 kilometre koşularında güzergah boyunca yollar tek şerit trafik akışına açık olurken 10.30’da başlayacak 4 kilometrelik halk koşusunun yer aldığı güzergah trafiğe kapalı olacak.

-Nöbetçi eczanelere polis kontrolünde ulaşım sağlanacak

Maraton boyunca acil durumlarda 0548 886 08 48 numaralı telefona ulaşılabilecek. Ayrıca mataron süresince (07.00-12.30 saatleri arasında) şu nöbetçi eczanelere polis kontrolü ile geçiş sağlanacak:

“İzem Eczanesi: İsmail Beyoğlu Caddesi, 44/A, Kaymaklı (Tel:22 80 040). Ecem Eczanesi: Bedrettin Demirel Caddesi, No:127 (Tel:22 85 956). Laika Gökçekuş, Belediye Blv. No:3713 Yenikent, Gönyeli (Tel: 22 40 988)”

Öte yandan, maraton sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır şekilde bekletilecek.

LTB’den yapılan açıklamada 23 Ekim Pazar günü, tüm yarışlar ve etkinlik tamamlana kadar Lefkoşa’da bulunan ve belirtilen güzergahları kullanacak yurttaşların görevlilere, işaret ve işaretçilere uymaları rica edildi.

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