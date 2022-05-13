Pazar günü bu yol kapalı olacak!

Açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından 15 Mayıs 2022 Pazar günü, 08:00-19:00 saatleri arasında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasında, çift şeritli yolda 1’inci motosiklet drag yarışı düzenlenecektir.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Hamitköy Çemberi ile Küçük Sanayi Çemberi arasındaki yol çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacaktır. Gazimağusa istikametinden gelen araçların ulaşımı Hamitköy içerisinden, Girne’den gelen araçların ulaşımı ise Sanayi Bölgesi üzerinden sağlanacaktır.

Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.