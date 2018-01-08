Pazar günü cıvıl cıvıldı

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal, Deniz Abidin'in haberine göre; yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Lefkoşa-Arasta hafta sonu cıvıl cıvıldı.

Hemen hemen tüm dükkanların açık olduğu Arasta havanın da güzel olması nedeniyle dolup taştı.

Dükkanlar restoranlar doldu taştı

Dükkanların da yoğun olduğu hafta sonu yerli ve yabancı turistler bir yandan Kıbrıs’a özgü yiyecekleri denerken, diğer yandan da Arasta’nın tarihi sokaklarını gezerek fotoğraflama fırsatı da buldular. Arasta’da hafta sonu dükkanlar da restoranlar da doldu taştı.

Çoluk çocuk gezdiler

Çocukları ve aileleri ile hafta sonunun güneşli havasını Arasta’da değerlendirmek isteyenler bir yandan gezdi, bir yandan da Surlariçi’nin otantik havasını soludu.