Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116860
ALTIN
159.140
DOLAR
3.7490
STERLİN
5.0770
EURO
4.4894
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?
Dudak şekli hakkınızda ne söylüyor?
Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?
Bitkilerinize sirke verirseniz ne olur?
Erkekleri baştan çıkaran hareketler
Bir erkeği baştan çıkarmak istiyorsanız...
Kitap okuyan karşı cins daha etkileyici!
Kitap okuyan karşı cins daha...
Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 12 milyon ekmek çöpe...

Pazar günü cıvıl cıvıldı

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Lefkoşa-Arasta pazar günü cıvıl cıvıldı...

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
Pazar günü cıvıl cıvıldı
banner10

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal, Deniz Abidin'in haberine göre; yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Lefkoşa-Arasta hafta sonu cıvıl cıvıldı. 

Hemen hemen tüm dükkanların açık olduğu Arasta havanın da güzel olması nedeniyle dolup taştı.  

Dükkanlar restoranlar doldu taştı 

Dükkanların da yoğun olduğu hafta sonu yerli ve yabancı turistler bir yandan Kıbrıs’a özgü yiyecekleri denerken, diğer yandan da Arasta’nın tarihi sokaklarını gezerek fotoğraflama fırsatı da buldular. Arasta’da hafta sonu dükkanlar da restoranlar da doldu taştı. 

Çoluk çocuk gezdiler 

Çocukları ve aileleri ile hafta sonunun güneşli havasını Arasta’da değerlendirmek isteyenler bir yandan gezdi, bir yandan da Surlariçi’nin otantik havasını soludu. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"
Özersay: "Ülkenin geleceğini düşünerek kendi değerlendirmemizi yapacağız"
Meclise giremediler
Meclise giremediler
Milletvekilliğini kaybeden Çakıcı, sonuçları değerlendirdi
Milletvekilliğini kaybeden Çakıcı, sonuçları değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim