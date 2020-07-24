Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Pazar günü eylem var

Akıncılar/Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması talebiyle Pazar günü eylem yapacak.

24 Temmuz 2020 Cuma 18:30
944 Okunma
Pazar günü eylem var

Akıncılar/Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması talebiyle Pazar günü eylem yapacak.

Konuyla ilgili Akıncılar/Lurucina Kapı İnisiyatifinden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü saat 17.30’da Akıncılar Köy Meydanı’nda toplanılmasıyla başlayacak eylem kapsamında 18.00’de yürüyüşe geçilecek.

Karnaval havasında müzik eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşün ardından inisiyatifin eş başkanları Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros ve Muhtar Mustafa Eğmez basın açıklaması yapacak.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, Akıncılar’da Kuzey ile Güney arasında geçiş kapısı açılmasını sağlama çalışmalarını daha koordineli yürütme hedefiyle görev bölümü yaparak 6 komisyon oluşturmuştu.

İnisiyatifin, basınla ilişkilerini sürdürmek üzere Basın Komitesi; kapı açılması hedefinde yapılacak eylem ve gösterileri organize etmek üzere Eylem Komitesi; mücadelede kullanılacak görsel ve sloganları belirlemek üzere Grafikler ve Slogan Komitesi; yine aynı hedef doğrultusunda lobi çalışmaları yürütmek üzere Lobi Komitesi kurulmuştu.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi, iç disiplinini sağlamak ve kamuoyuna paralel mesajlar verilmesi hedefiyle Disiplin Komitesi de kurarken, 5 üyesini de İnisiyatif Sözcüsü olarak görevlendirmişti.

Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi Eş Başkanı Hasan Barbaros daha önce yaptığı açıklamada, Lurucinalı olup başka yerlerde ikamet eden, yaşamının bir bölümünü Lurucina’da geçiren ve Lurucina’ya gönül veren herkesi 26 Temmuz Pazar günü yapılacak yürüyüşe katılarak, Akıncılar ile Güney Kıbrıs’taki Limya arasında sınır kapısı açılması mücadelesine destek vermeye çağırmıştı.

İnisiyatifin eş başkanı muhtar Mustafa Eğmez de, eylem ve yürüyüş için dileyen sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin de destek verebileceğini belirterek, katılım için özel bir davet veya çağrı yapılmayacağını kaydetmiş ve mücadeleye destek veren herkesi Pazar günü saat 17.30’da Akıncılar’a gelmeye çağırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AkıncılarLurucina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: "Alternatif kaynaklardan yararlanmak gerek"
Tatar: "Alternatif kaynaklardan yararlanmak gerek"
İskele Kaymakamlığı’na Ertuğrul Toroslu atandı
İskele Kaymakamlığı’na Ertuğrul Toroslu atandı
Ali Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı
Ali Pilli: Pozitif vakaya rastlanmadı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim