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Pazar Günü Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, Pazar günü havanın zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağını bildirdi.

21 Ocak 2022 Cuma 16:13
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Pazar Günü Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
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Açıklamaya göre, 22 – 28 Ocak tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, hafta içi ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde Cumartesi ve Pazar günleri 12 - 15 ºC diğer günlerde ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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