Pazar günü kurultay var

Toplantı sonrasında Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Başbakan Ünal Üstel, basına açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Tüzük gereği Genel sekreter olarak vekaleten kurultay sürecini başlattım. Bugün partş yetkili kurullarını topladık. Önce grup toplantısı ardından MYK ardından da Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdik.

Kurultayı hızlı bir şekilde gerçekleştirme kararı aldık. 12 Eylül Pazar günü saat 10.00'da kurultayımız gerçekelşecek. Parti Meclisi kurultayın gündemini belirleyecek.