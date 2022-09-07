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Pazar günü kurultay var

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi toplantısı sona erdi. Parti Meclisi Olağanüstü kurultayın 12 Eylül Pazar günü saat 10.00'da yapılamasına karar verdi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 19:17
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Pazar günü kurultay var


Toplantı sonrasında Parti Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Başbakan Ünal Üstel, basına açıklamalarda bulundu. Hasipoğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Tüzük gereği Genel sekreter olarak vekaleten kurultay sürecini başlattım. Bugün partş yetkili kurullarını topladık. Önce grup toplantısı ardından MYK ardından da Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdik. 
Kurultayı hızlı bir şekilde gerçekleştirme kararı aldık. 12 Eylül Pazar günü saat 10.00'da kurultayımız gerçekelşecek. Parti Meclisi kurultayın gündemini belirleyecek.

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiParti MeclisiUBP
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