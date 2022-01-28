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Pazar günü yapılacak olan bisiklet yarışları nedeniyle bazı yollar kapanacak

Lefkoşa'da Pazar günü yapılacak olan bisiklet yarışları nedeniyle bazı güzergahlar trafik akışına kapatılacak.

28 Ocak 2022 Cuma 21:48
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Pazar günü yapılacak olan bisiklet yarışları nedeniyle bazı yollar kapanacak
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Triatlon Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Pazar günü Lefkoşa’da düzenlenecek olan Duatlon Yarışı kapsamında; yarışın düzenleneceği güzergah olan Mehmet Akif Caddesi ve Osman Örek Caddesi 07.00-11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı alternetif güzergahlardan sağlanacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama göre, aynı gün KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından 08.00-12.00 saatleri arasında “Zamana Karşı Yol Bisikleti Yarışı” düzenlenecek.

Yarışın düzenleneceği Metehan-Alayköy çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi’nden başlayacak olup, yarışçılar Metehan Alayköy Çevre Yolu, Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunu kullanarak Güzelyurt girişindeki Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çemberden geri dönüp aynı güzergahı takiben yarış başlangıç noktası olan Sevgi Çemberi'nde yarış son bulacak.

Polisten yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Belirtilen güzergâh üzerinde konvoya polis escortu eşlik edecek ve konvoyun geçeceği güzergâhlarda tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacaktır. Konvoy ilerlediği sürece yarışçıların güvenliği açısından arkadan gelen araçların konvoyu geçmelerine müsaade edilmeyecektir.

Yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhlardaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

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