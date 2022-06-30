Künye
Kıbrıs 34
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Pazar günü yollar trafiğe kapatılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tören provası dolayısıyla Lefkoşa'da tören yapılacak güzergah Pazar günü trafiğe kapatılacak.

30 Haziran 2022 Perşembe 19:55
0 Okunma
Pazar günü yollar trafiğe kapatılacak
banner48

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da saat 07.00’den itibaren Alpet-Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan güzergahın tören provasının sona ereceği saate kadar trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şöyle belirlendi:

“Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için trafik, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek, Yakın Doğu Bulvarı üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler için trafik, Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesini veya Honda Trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Trafik Işıkları kavşağından sola dönüp, Kemal Aksay Caddesi üzerinden verilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için trafik Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden verilecek. 

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam ederek, Altınbaş Trafik Işıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak"

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışına engel olmamak için sürücülerden belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
20 Temmuz Barış Ve Özgürlük BayramıPazar Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bazı şeyler bizi zorlasa da hiçbir şey imkansız değildir"
"Bazı şeyler bizi zorlasa da hiçbir şey imkansız değildir"
Üst Koordinasyon Kurulu bir araya geldi
Üst Koordinasyon Kurulu bir araya geldi
Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü
Bakan Atun, kamuda örgütlü sendikalarla görüştü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim