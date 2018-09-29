Pazar yerinde hırsızlık yapan sarhoş yakalandı

Girne ordu pazarında hırsızlık yapıp kaçan asker zabıta ve inzibatlar sayesinde yakalandı. Hırsızlık yapan askerin sarhoş olduğu ve ordu pazarındaki bir görevliyi darp ettiği iddia edildi. Zabıtalardan kaçan sarhoş askerlerin bir vatandaşın evine girmeye çalıştığı ve çıkan arbedede yakalandıkları öğrenildi

Olayı sosyal medyadan paylaşan vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Az önce yaşadığımız bir olay ordu pazarında hırsızlık yapan askerler görevlinin başına vurarak kaçtılar girne belediyesi zabıta ekipleri hırsızları kovalarken bir tanesi yaşamakta olduğum eve girmeye çalıştı sonuç olarak hırsızı büyük bir arbede sonucu etkisiz hale getirip yakaladık. hırsızı cesurca kovalayıp peşini bırakmayan zabıta memuru bayanı ve çalışan tüm zabıta arkadaşlarımı tebrik ederim! yakaladığımız bu asker körkütük sarhoştu olaya gelen inzibatların konuşmasından anladığımız askerlerin bugünkü 5 inci 6 ıncı hırsızlık vakasıymış. daha geçen ay ayni mahallede yaşlı bir kadına tecavüz etmeye kalkanda askerlerdi bugün hırsızlık yapıp evime girmeye çalışanlarda onlar! yeter artık! birimizin başına daha kötü bir olay gelmeden kolordu komutanlığının derhal hafta sonu asker izinlerini iptal etmesi gereklidir utanmadan birde vatanı beklerim ben deyip küfür ederek üzerimize saldırıp elimizden kaçmaya çalıştı soruyorum körkütük sarhoş vatan beklememi olur?"