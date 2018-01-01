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Pazarcı 2017’yi dertli kapattı

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Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazar yerindeki esnaf yeni yıl bereketinden nasibi alamadı

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
Pazarcı 2017’yi dertli kapattı
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Havadis'ten Bahadır Ayna'nın haberine göre, Lefkoşa’da dün sabah yağan yağmur, Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazar esnafını kötü etkiledi. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını kuran pazarcılar yağmur nedeniyle öğle saatlerine kadar satış yapamadı.

Havadis’e konuşan pazarcılar dert yandı. Pazarcılar yeni yıldan umduklarını bulamadıklarını söylerken yapımı devam eden yeni pazar yerinin bir an önce bitirilmesini istedi.

Pazarcılar ne dedi?

Mustafa Kara: “Yağmur satışları çok etkiledi. Sabah erken saatinde tezgahımı kurdum ancak yağmurun bastırması vatandaşları kaçırdı. Öğlenden sonra satışlar biraz arttı ancak yeni yıl havası yok. Geçmiş senelerde satışlarımız çok daha iyiydi. Pazarcı bu yıl beklediğini bulamadı”

Hakan Esergül: “Pazarcı istediği satışı yapamadı. Satışlar yağmurdan dolayı çok düşük gitti. Öğleden sonra bile elimizde dünya kadar ürün var. Yeni pazar yeri yapılmadığı sürece biz bu dertten kurtulamayacağız”

Havana Solmaz: “Geçen sene satışlarımız çok güzeldi, ancak bu yılbaşı erken bastıran yağmur bizi çok etkiledi. Öte yandan diğer büyük bir problem ise marketler. Marketler bizden bile daha ucuza meyve sebze satıyor, bu durumu anlayabilmiş değilim. 2018 umarım biz pazarcılar için daha iyi olur”

Nevzat Buca: “Satışlar beklediğimizin kat kat altında. Pazarcı beklediğini bulamadı. Erken yağan yağmur bizi çok etkiledi. Bütün pazarın için göle döndü. Yeni pazar yerin biran önce bitirilmeli”

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