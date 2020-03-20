Pazarcılardan anlamlı dayanışma

Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ve alınan tedbirlerin ardından iki haftadır kapalı olan pazarcılar tarladaki ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Pazarcılar Birliği en büyük paydaşlarımızdan, 2 haftadır marketler açık ama onlar kapalı buna rağmen tarlalarından ihtiyaçlıya diyerek “buradayız dayanışarak bu süreci atlatacağız” dediler.

Selam olsun emekçiye...'