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Pazarda satışlar tavan yaptı

Aybaşı olması nedeniyle yoğun bir gün yaşanan açık pazarda özellikle narenciye ve mevsim yeşillikleri satış rekoru kırdı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 11:07
Pazarda satışlar tavan yaptı
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Lefkoşa’da otobüs terminalinde kurulan açık pazar, dün oldukça kalabalıktı.

Pazar tezgâhında yerini alan narenciye ve yeşillik gibi birçok ürün, kapış kapış satıldı. Esnaf, aybaşı ve havanın güzel olması nedeniyle vatandaşın yüklü miktarda alışveriş yaptığını söyledi.

Esnaf, vatandaşın yanı sıra öğrencilerin de pazara katkısı olduğunu ifade etti.

Bu hafta pazarda en pahalı olan ürün ise kilosu 30 liradan satılan kayın mantarı oldu. Diğer ürün ise kilosu 25 liradan satılan kestane oldu.

Bu haftaki sebze meyve fiyatları şöyleydi: salatalık 5, domates 4, kültür mantarı 12, kayın mantarı 30, portakal 2 buçuk, yumurta otu 10, mersin 10, kestane 25, mandalina 3, mersin 10 ve enginarın 3 tanesi 10 liradan satıldı.

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