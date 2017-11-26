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Pazarın en pahalı sebzesi taze bakla!

Başkent Lefkoşa’daki tarihi Belediye Pazarı’nda (Bandabulya) satılan kış meyveleri ve sebzeleri tezgâhlardaki yerini aldı.  

26 Kasım 2017 Pazar 13:10
Pazarın en pahalı sebzesi taze bakla!
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Diyalog gazetesinden Melin Dobran'ın haberine göre; başkent Lefkoşa’daki tarihi Belediye Pazarı’nda (Bandabulya) satılan kış meyveleri ve sebzeleri tezgâhlardaki yerini aldı.  

Esnaf, sezon ürünlerinin yeni çıkmasına rağmen yeşilliklerde fiyat artışı olmadığını söyledi. Kışın sevilen sebzeleri arasında olan taze fasulyenin kilosunun 7 lira olduğunu belirten esnaf, taze baklanın ise 15 lira olduğunu söyledi.  

Esnaf, kışın vazgeçilmez meyvesi mandalina ve portakalın en çok satılan ürünler arasında yer aldığını belirtti 

 Bandabulya’da satılan sebze meyve fiyatları şöyle, domates ve salatalık 2 buçuk lira, mersin 10 lira, zeytin 6 lira, maydanoz 1 lira, taze soğan 50 kuruş, ıspanak, pırasa, golyandro, marul, roka 1 buçuk lira, taze fasulye 7 lira, taze bakla 15 lira, kereviz ve portakal 2 lira. 

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Son Güncelleme: 26.11.2017 13:16
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