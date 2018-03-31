Pazartesi 7 saatlik elektrik kesintisi olacak!

Mehmetçik Köyü’nde Çelebi Süpermarket ile Belediye arasında kalan bölgede Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak.



Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim havai hatlarının yer altına geçirilmesi proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:30- 16:00 saatleri arasında yapılacak.

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ODTÜ KAMPÜSÜ VE CİVARINDAKİ SU MOTORLARINA PAZARTESİ GÜNÜ ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

ODTÜ kampüsü ve civarındaki su motorlarına Pazartesi günü elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00-15:00 saatleri arasında olacak.