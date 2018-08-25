Kamu kurumlarında hafta sonu tatilinin ardından Pazartesi günü iş başı yapılacak. Ülkede bayram boyunca, bazı adli olaylar ve küçük kazalar dışında üzücü herhangi bir olay yaşanmadı.

Kamu kurumlarında hafta sonu tatilinin ardından Pazartesi günü iş başı yapılacak. Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Ağustos arefe günün idari tatil ilan edilmesi ile Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkmıştı.

Bu arada Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle 28 Ağustos Salı günü Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

Normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret için başvuru yapanların, ziyaret günü, yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.