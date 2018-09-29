Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.515
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8692
EURO
7.0621
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik "Vorombe titan"
Dünyanın en büyük kuşu
Satürn'ün uydusu Titan'da kum fırtınaları görüntülendi
Titan’daki kum fırtınaları görüntülendi

Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor

29 Eylül 2018 Cumartesi 14:43
Pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, 29 Eylül – 05 Ekim tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Beklenen bu meteorolojik durum nedeniyle bölgede hava yarın parçalı zamanla çok bulutlu,  Pazar günü parçalı çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Pazartesi günü Parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı zamanla az bulutlu, Perşembe günü açık ve az bulutlu, Cuma günü de az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı yarın ve Pazar günü iç kesimlerde 32-35 derece diğer günlerde 28-31 derece ve sahillerde ise periyot boyunca 27- 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
YağmurHavaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Su arızası giderilmeye çalışılıyor
Su arızası giderilmeye çalışılıyor
Sarıkılıç’ın ölüm sebebi için otopsi yapıldı
Sarıkılıç’ın ölüm sebebi için otopsi yapıldı
20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu!
20 milyon yıllık fildişi fosili bulundu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim