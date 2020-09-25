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Pazartesi Günü Sisteme Su Verilecek

Pazartesi günü Anamur’dan KKTC’ye su akışının sağlanması bekleniyor.

25 Eylül 2020 Cuma 09:39
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Pazartesi Günü Sisteme Su Verilecek

Türkiye’den su temin projesi kapsamında denizde yapılan tamir çalışmalarının sonuna gelindi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada son borunun bu akşam monte edileceği ve pazartesi gününden itibaren sisteme su verilmeye başlanacağını söyledi.

FIRTINA 3 GÜN KAYBETTİRDİ

Açık denizde yapılan çalışmalar son sürat devam ederken ortaya çıkan fırtına nedeniyle çalışmalar kesintiye uğradı. 25 Eylül'de suyun geleceği söylensede fırtına buna engel oldu. Üç günlük sarkmaya rağmen çalışmaların bu akşam tamamlanması ve pazartesi günü Anamur’dan KKTC’ye su akışının sağlanması bekleniyor.

ÖNCE ARITMAYA SONRA BARAJA

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre Anamur’dan gelecek olan su için karada üç günlük bir çalışmaya daha ihtiyaç var. Pazartesi günü sisteme verilecek olan su direk arıtmaya gittikten sonra temiz su olarak evlerde akmaya başlayacak.

Arıtmanın ardından baraja verilecek olan su tarım için toplanacak.

BARAJDA SU TAMAMEN BİTTİ

Aylardır süren arıza nedeniyle Geçitköy barajındaki su dün itibariyle tamamen bitti. Devlet Su İşleri göletten su çekimini dün itibariyle durdurdu.  Belediyeler kendi imkanları ile vatandaşa su temin etmeye çalışıyor.

ERDOĞAN GELEBİLİR

Öte yandan çalışmaların tamamlanması ve su akışının başlamasının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir organizasyonun düzenleneceği bildirildi. Ancak Erdoğan’ın KKTC’de mi yoksa Anamur’da mı olacağı henüz netlik kazanmadı.

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