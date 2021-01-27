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PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, 28 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava raporunda, bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. 

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:31
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PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SAĞANAK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, 28 Ocak-3 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık hava raporunda, bölgede alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi. 

Rapora göre yarın akşam saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cuma günü günün ilk saatleri sağanak yağmurlu, cumartesi günü ise parçalı, zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Pazar gününün ilk saatleri sağanak yağmurlu olmakla birlikte, pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. 

Hava sıcaklıkları, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk iki günü 12 - 15 ºC, diğer günlerde ise 16-19 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağışlı günlerde ise yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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