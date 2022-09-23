Pazartesi'nden itibaren bu hizmetleri durduruyor!

TIP-İŞ'ten yapılan açıklamada " bir süreden beri sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan aksaklıklara bakanlığın çözüm bulmaması nedeniyle 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren sendikamız eylemlilik sürecine geçecektir" denildi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın eleştirildiği açıklamanın tam metni şöyle:

"-Göreve geldiğiniz zaman size sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup verdik. Aradan geçen üç buçuk ayda sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atmak bir yana, öncelikli olarak elzem olup ivedilikle hizmet satın alınması zorunluluk arz eden Endokrinoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları gibi uzmanlık alanlarında hizmet satın alımını düzenleyen bir tüzük hazırlayıp uygun şartlarda hizmet satın alımına gitmediniz.

Sonuçta devlet hastanesinde endokrinoloji hastalarının ve plastik cerrahi uzmanlık alanına giren hastalığı olan hastaların hizmet alamamasına neden olarak sağlık hizmetlerini sekteye uğratarak toplum sağlığını hiçe saydınız.

-Pandemi sona ermeden acil durum hastanesinde verilen hizmetleri sonlandırıp Covid 19 (+) hastaları acil servislerde ve DrBNDH servislerinde takip etme kararının üretilerek diğer hastalara ve hizmet veren personele de bulaş olmasına, vakaların artması ile ölüm sayılarının artmasına seyirci kaldınız.

-Devlet hastanelerinin acil servislerinde ihtiyaç duyulan hekim istihdamlarını yapmak bir yana keyfi görevlendirmelerle acil servislerde verilen hizmetleri çökme noktasına getirdiniz.

-Asistan hekimlerin sorunlarını çözmek adına bir adım atmadığınız gibi, onları acil servislerde hekim açığını gidermek adına zorla nöbet tutturarak nöbet ücretlerini de eksik ödediniz.

- Son olarak Acil durumlar için yapılan Acil durum hastanesine Dr.BNDH deki bazı servislerin taşınması kararını ısrarlı, mobbing’e varan baskılarla gerçekleştirmek istiyorsunuz

Bu nedenle;

1)Dr. BNDH hastane yönetim kurulu düzenli olarak haftada bir toplanıp hastanenin işleyişi ve sorunların çözümüne yönelik karar üretene kadar,

2)Hizmet satın alımına yönelik somut adımlar atılana kadar,

3)Bazı servislerin zorla acil durum hastanesine taşınması kararından ve baskılardan vazgeçene kadar,

4)Asistan hekimlere zorla acil servislerde nöbet tutturmaktan vazgeçene kadar,

Sendikamız eylem kararı almıştır.

26 Eylül 2022 tarihinden itibaren

-Sabah işe giriş ve çıkışta atılan imzaları atmama,

- Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurma,

-Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmama kararı almış bulunuyoruz.

Gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemler genişletilerek devam edecektir."