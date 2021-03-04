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“PAZARTESİ YENİ AŞI PROGRAMI AÇIKLANACAK”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, yeni bir aşılama programı üzerinde çalıştıklarını, dijital sisteme geçileceğini; ayrıca antijen testleri konusunda da çalışmalar yapıldığını açıkladı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:55
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“PAZARTESİ YENİ AŞI PROGRAMI AÇIKLANACAK”

Üstel, koronavirüs varyantlarını tespit edecek testlerin büyük ihtimalle yarın adaya varacağını, Lefkoşa ve diğer ilçelerdeki PCR cihaz altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

PCR testlerini havuz yöntemiyle yaptığı tespit edilen bir kuruluşun sözleşmesinin iptal edileceğini ifade eden Üstel, yarın 100 bin antijen kitinin Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesinin beklendiğini, böylece test sayısının önce 10 binlere çıkarılacağını; daha sonra laboratuvar altyapısının tamamlanmasıyla bu sayının 15 binlere çıkarılacağını dile getirdi.

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