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PAZARTESİNDEN İTİBAREN 3 GÜN SABAH SAATLERİ YER YER SİS BEKLENİYOR

 Ilık ve nemli havanın etkisi  altındaki bölgede, pazartesinden itibaren 3 gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

05 Şubat 2021 Cuma 14:21
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PAZARTESİNDEN İTİBAREN 3 GÜN SABAH SAATLERİ YER YER SİS BEKLENİYOR

 Ilık ve nemli havanın etkisi  altındaki bölgede, pazartesinden itibaren 3 gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki haftaya ilişkin tahminlerine göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta  kuvvette esecek.           

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