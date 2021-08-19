PCR test kitleri bitti, herkese Antijen

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı.
PCR testi talep edenler, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuarlara yönlendirildi.
Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı....
Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı.
PCR testi talep edenler, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuarlara yönlendirildi.