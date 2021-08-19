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PCR test kitleri bitti, herkese Antijen

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı....

19 Ağustos 2021 Perşembe 12:01
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PCR test kitleri bitti, herkese Antijen

Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki test merkezlerinde PCR kitleri bittiği için teste giden herkese Antijen hızlı test yapıldı.

PCR testi talep edenler, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuarlara yönlendirildi.

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