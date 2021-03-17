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PCR test merkezleri artırılıyor

Sağlık Bakanı Üstel, PCR test merkezlerinin artırılacağını açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 12:42
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PCR test merkezleri artırılıyor

Sağlık Bakanlığı aşı bilgi sistemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Ünal Üstel açıklanan rakamların az açıklandığı şeklinde kamuoyunda yorumlar olduğunu belirterek, açıklanan tüm verilerin gerçek olduğunu söyledi.

Bakan Üstel, PCR test merkezlerinin artırılacağını da açıkladı. Üstel, “PCR merkezleri artırılıyor. Gezici PCR merkezleri de oluşturuyor. Bulaşın önünü ne kadar erken kesersek o kadar iyi olur. Testler bu açıdan oldukça önemli” dedi.

"Kuralları suistimal edenler var"

Vatandaşlara seslenen Bakan Üstel şöyle konuştu:

“Biz bazı açılımlar yaptık ama görüyorum ki bazı insanlarımız ders çıkarmadı ve açılan yerlerde istenilen koşullar suiistimal ediliyor. Herkes kendine bir görev bilecek. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeliyiz. Maske takmayanları uyarın. Bunu sadece devlet birimlerinden beklemek olmaz. İnsanımız duyarlıdır, cezai işleme gitmek istemiyoruz. Ekonomideki sıkıntıları aşmak için herkesin vatandaşlık görevini yerine getirmesini istiyoruz. Denetlemeler yapılacak ancak vatandaş da denetleyici olmalı.

“Aşı Bilgi Sistemi”yle ilgili basın toplantısı düzenleniyor:

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