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"PCR testi negatif çıktı"

Bakan Pilli: “ Gemiyle ülkemize gelen kadın yolcu ve çocuğunun PCR testi sonuçları negatif”

29 Haziran 2020 Pazartesi 15:37
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"PCR testi negatif çıktı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün gemi yoluyla ülkemize gelen yolcunun yüksek ateş tespit edilmesi ardından kendisinin gelmeden Türkiye’de koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif olduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Yapılan sorgulama sonucunda pozitif olduğunu iddia eden vatandaşın çocuğu ile birlikte Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda müşahede altına alındığını ve karantinada olduklarını, diğer yolcuların da karantina altında bulunduklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın her ihtimale karşı tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Bakan Pilli, ilgili yolcu ve çocuğuna yapılan PCR test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüs
Yorumlar
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Metin 2020-06-29 15:42:40

Kaosa gerek yok sakin olup korkmadan maske takarak normal hayatımızı sürdürmek zorundayız

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Ben 2020-06-29 15:55:52 @Metin

Sen Almanya da yasiyorsun herhalde. Burasi Almanya degil yalniz, karistirma.

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