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PCR testi pozitif çıktı

Girne Akay Optik Direktörü Seza Akay Enisiz, örnek bir davranış sergileyerek, yaşadığı süreci sosyal medyadan paylaştı ve müşterilerini uyardı.

06 Temmuz 2021 Salı 09:51
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PCR testi pozitif çıktı

Seza Akay Enisiz'in paylaşımı şöyle:

Merhaba arkadaşlar.

Birkaç günden beridir ağır grip semptomları yaşıyorum. 22 haziranda tek dozluk johnson aşı oldum. Önce aşı sonra grip olunca koronadan hiç şüphelenmedim. Ancak dün de tat ve koku alma duyularımı kaybedince gidip test yapma gereği duydum. Malesef positifim. Eşim ve oğullarım negatif. Üst katta Ofiste birlikte çalıştığım herkes şu an karantinada ve de negatif. Tüm mağaza personelimizin pcr test sonuçları negatif. Ailemizden sadece babamın sonucu positif çıktı. Umarım ikimiz de rahat atlatırız.

Mağazamız ve ofisimiz bu akşam pestmaster profosyonelleri tarafından dezenfekte edildi. En son geçen Cuma günü evden çıktım. Bütün temaslılarımı haberdar ettim ve bakanlığa bildirdim. Benimle veya babamla yakın temas etmiş aklıma gelmeyen biri varsa test yaptırıp kendini izole etsin.

Tüm müşterilerimizi ve arkadaşlarımı konu ile ilgili doğru bilgilendirmek istedim.

Sevgiler…

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