Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hapçılar hapı yuttu
Hapçılar hapı yuttu
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
Sahte PCR skandalında flaş gelişme!
David Cezaevine gönderildi
David Cezaevine gönderildi
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
Sahte PCR Skandalı!
Sahte PCR Skandalı!

PCR ve antijen için 5 milyon TL’lik ödeme

Maliye Bakanlı Oğuz, 150 bin PCR, 100 bin antijen test için 4 milyon 947 bin TL'yi bloke ettiklerini açıkladı...

03 Eylül 2021 Cuma 10:55
416 Okunma
PCR ve antijen için 5 milyon TL’lik ödeme

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası Tv’de katıldığı canlı yayında güncel tartışma konusu olan PCR ve antijen taramalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Oğuz, eksilen PCR ve antijen testlerinin siparişleri verildiğini ve bugünden itibaren ülkeye gelmeye başladığını açıkladı. Oğuz, “150 bin PCR, 100 bin antijen test aldık, testler bugün gelemeye başladı.. Bunlar için de 4 milyon 947 bin TL ödeme blokesi verdik” dedi..

Oğuz, “Devletin aldığı hızlı antijen test 20 TL’ydi, 12 TL’ye düştü. Yani 40 TL bir maliyet belirlendi ama bu rakam daha da aşağıya düşebilir. Biz 26 TL’ye PCR’ı alıyoruz, 40 TL’de işçilik var. Biz yüksek miktarda aldığımız için fiyat düşük, özel bunu 30’a alsa işte işçilik de var. O nedenle biz maksimum 100 TL dedik. Bu rakamlar aşağıya düşebilir” diye konuştu

“Maliye para kesti” diye bir durum yok

Bakan Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlıkta tasarruf olmaz ama harcama yaparken eldeki kaynağa göre hareket etmeliyiz. Ama hiçbir şey sınırsız değildir. Kaynağı verimli kullanmalıyız. Maliye para kesti diye bir durum yok. Bugüne kadar yapılan ödemeler belli. Eldeki imkanlara göre daha sınırlı ama daha verimli olsun diyoruz.”

Testlerle ilgili şikayetler olduğunu, sahtecilik yapıldığına yönelik sosyal medya ve bazı mecralardan şikayetler olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın gerekli araştırmayı yapacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararına rağmen PCR testi 150 TL’ye yapan bir yerin Sağlık Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını da söyleyen Bakan Oğuz, “Herkes kurallara göre hareket etmelidir.

Kaynak: Ses Kıbrıs

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 yaşındaki kadından haber alınamıyor
22 yaşındaki kadından haber alınamıyor
Burs Başvuruları Online…
Burs Başvuruları Online…
Besim : İnsanlar tam bir kaos yaşıyor
Besim : İnsanlar tam bir kaos yaşıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim