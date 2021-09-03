PCR ve antijen için 5 milyon TL’lik ödeme

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Postası Tv’de katıldığı canlı yayında güncel tartışma konusu olan PCR ve antijen taramalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

Bakan Oğuz, eksilen PCR ve antijen testlerinin siparişleri verildiğini ve bugünden itibaren ülkeye gelmeye başladığını açıkladı. Oğuz, “150 bin PCR, 100 bin antijen test aldık, testler bugün gelemeye başladı.. Bunlar için de 4 milyon 947 bin TL ödeme blokesi verdik” dedi..

Oğuz, “Devletin aldığı hızlı antijen test 20 TL’ydi, 12 TL’ye düştü. Yani 40 TL bir maliyet belirlendi ama bu rakam daha da aşağıya düşebilir. Biz 26 TL’ye PCR’ı alıyoruz, 40 TL’de işçilik var. Biz yüksek miktarda aldığımız için fiyat düşük, özel bunu 30’a alsa işte işçilik de var. O nedenle biz maksimum 100 TL dedik. Bu rakamlar aşağıya düşebilir” diye konuştu

“Maliye para kesti” diye bir durum yok

Bakan Oğuz sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlıkta tasarruf olmaz ama harcama yaparken eldeki kaynağa göre hareket etmeliyiz. Ama hiçbir şey sınırsız değildir. Kaynağı verimli kullanmalıyız. Maliye para kesti diye bir durum yok. Bugüne kadar yapılan ödemeler belli. Eldeki imkanlara göre daha sınırlı ama daha verimli olsun diyoruz.”

Testlerle ilgili şikayetler olduğunu, sahtecilik yapıldığına yönelik sosyal medya ve bazı mecralardan şikayetler olduğunu ifade eden Bakan Oğuz, bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın gerekli araştırmayı yapacağını kaydetti.

Bakanlar Kurulu kararına rağmen PCR testi 150 TL’ye yapan bir yerin Sağlık Bakanlığı tarafından cezalandırıldığını da söyleyen Bakan Oğuz, “Herkes kurallara göre hareket etmelidir.

Kaynak: Ses Kıbrıs