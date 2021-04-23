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PCR ve antijen test kiti alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 330 bin adet antijen test kiti ve seti ile 250 bin adet PCR test kiti alınacak.

23 Nisan 2021 Cuma 17:44
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PCR ve antijen test kiti alınacak

Bakanlar Kurulu, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, 7 milyon 750 bin TL karşılığında, 330 bin adet koronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınması kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 730 bin dolar karşılığında, 250 bin adet PCR test kiti alınacak.

Kararda, antijen test kiti ve setlerinin, koronavirüs "Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Test kitlerinin Türkiye’den alımı için Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtildi.

Ödemenin ise Türkiye Sağlık Bakanlığı Kuruluşu ile Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altındaki "Koronavirüs ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben yapılacağı aktarıldı.

Son Güncelleme: 23.04.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
Antijen TestPCR
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