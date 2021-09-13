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PCR ve maskeler test edildi

Aşı ve PCR karşıtlarının ortaya attığı sürüntü testleri ile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası, yapılan laboratuvar araştırmasıyla çürütüldü.

13 Eylül 2021 Pazartesi 09:47
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PCR ve maskeler test edildi

Aşı ve PCR karşıtlarının ortaya attığı yalanlar çürütülmeye devam ediyor. Aşı ve PCR karşıtı çevrelerde en çok dile getirilen yalanlar arasında sürüntü testleri ile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası geliyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre başta sosyal medya olmak üzere birtakım platformlar üzerinden servis edilen bu iddianın gerçek olmadığı İstanbul’da yapılan son laboratuvar araştırmasıyla ortaya konuldu. 

Laboratuvar araştırmasını yürüten Asbest Uzmanı Kenan Yıldız, Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada son günlerde PCR testleri için kullanılan numune alma SWAP’larının (numune alımı için ağız ve burun içlerine sürülen çubuk) ve maskelerde sözde ‘asbest, grafen ve bunların türevleri’ içerdiği bilgisi dolaşıyor. Laboratuvarımız tarafından piyasa bulunan SWAP’lardan ve maskelerden numuneler toplanmış ve yapmış olduğu analizlerde asbestte ve grafene rastlanılmadı. Ayrıca yapılan SEM EDX analizlerinde de SWAP’larda sadece karbon (C) ve oksijen (O) elementleri, maskelerde ise sadece karbon (C) elementi tespit ettik” dedi. 

YALAN YANLIŞ BİLGİ

Yıldız, yapılan analizlerle ilgili ayrıca şu bilgileri paylaştı: “Test ettiğimiz maskeler, eczane ve süpermarketlerde en çok tercih edilen ürünler arasından seçilerek analiz edildi. PCR çubuklarını İSE Maltepe Kızılay Kan Merkezi’nden temin ettik. Laboratuvarda SEM EDX cihazı yani elektron mikroskop ve enerji dağılım Spektrometresi cihazı ile ölçümler yaptık. Hiçbir ürün de asbest içeriğine rastlamadık. Halkımız maske ve PCR çubuğunda asbest olmadığına emin olsun.

Ayrıca sadece asbest değil grafen dedikleri kimyasal maddede yok. Gözle görülmeyecek kadar küçük tekstil liflerini mikrop veya bakteri zanneden vatandaşlarımız da içini ferah tutsun. Maskeler de mikrop veya bakteri yok. Birtakım kişiler ya cehaletlerinden ya da kötü niyetlerinden yalan yanlış bilgiler yayıyorlar.” 

Anahtar Kelimeler:
PCRMaske
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