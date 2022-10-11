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PCR/antijen test ücretlerine zam

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 100 TL olan PCR testi 150 TL’ye, antijen testi ise 40 TL’den 60 TL’ye yükseltildi.

11 Ekim 2022 Salı 09:37
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PCR/antijen test ücretlerine zam



Bakanlar Kurulu’nun PRC ve antijen test ücretlerine zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, 100 TL olan PCR testi 150 TL’ye, antijen testi ise 40 TL’den 60 TL’ye yükseltildi.

PCR/antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczanelerde yapılabilecek.

TEST BAŞVURUSU SAĞLIK BAKANLIĞI SİTESİNDEN DEVAM EDİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kişiler Koronavirüs testi başvurusunu almaya Sağlık Bakanlığı sitesinden devam edecek. 

Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi ve semptomatik hastalar için yapacağı testler ise ücretsiz olacak.

Karara göre, sosyal yardım ve /veya yoksulluk yardımı alan kişilerin antijen testleri ücretsiz olacak.

Hava ve deniz yoluyla yurtdışına gitmek amacıyla yapılacak testler ücretli olmaya devam edecek. Sadece Sağlık Kurulu sevki ile tedavi amaçlı gidenler ve resmi görevlilerin bu ücretten muaf olacakları kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
ZamResmi GazetePCRAntijen
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