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Pedallar Erenköy Direnişi için çevrildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü kapsamında Erenköy’de MTB yarışı düzenledi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 20:12
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Pedallar Erenköy Direnişi için çevrildi
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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü kapsamında Erenköy’de MTB (Dağ Bisikleti) yarışı düzenledi.

Federasyon yöneticileri, hakemler ve sporcular yarış için Erenköy’e gemi ile gitti. Yarış elit ve master olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleşti.

Elit kategori birincisi 26:26:05’lik derecesiyle Erkan Güngör birinci olurken Emre Kaplan 27:44:60 ile ikinciliği, Arcan Kuzhan da 32:57:28 ile üçüncülüğü elde etti.

Master kategoride ise Ersan Karayeğen 29:32:39’luk derecesiyle birinciliğe ulaşırken Mustafa Katip 31:09:82 ile ikinci, Kemal Palaz da 31:58:51 ile üçüncü oldu.

Yarışmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel olmak üzere çok sayıda bakan, milletvekili, siyasi, askeri ve sivil yetkililer de takip etti.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yarış sonuçları ise şu şekilde:

Elit Kategori

1. Erkan Güngör: 26:26:05

2. Emre Kaplan: 27:44:60

3. Arcan Kuzhan: 32:57:28

4. Kemal Ekdal: 33:04:04

5. Ege Erülkü: 35:21:10

6. Berkem Karayeğen: 44:04:37

7. Salih Balık: 46:43:05                        

Master Kategori

1. Ersan Karayeğen: 29:32:39

2. Mustafa Katip: 31:09:82

3. Kemal Palaz: 31:58:51

4. Şükrü Günsoy: 34:07:60

5. Şafak Güngör: 38:19:43

6. Ecvet Orhon: 41:30:54

7. Mehmet Yavuzhan: -1 Lap

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Bisiklet FederasyonuErenköy Direnişi
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