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Pediatri Kurumu’ndan ‘gizemli hepatit’ açıklaması: “Ülkede vaka bildirimi yok…”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, KKTC’de “gizemli hepatit” vakasına rastlanmadığını, şüphe duydukları hasta da olmadığını kaydetti.

28 Nisan 2022 Perşembe 19:23
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Pediatri Kurumu’ndan ‘gizemli hepatit’ açıklaması: “Ülkede vaka bildirimi yok…”

Pediatri Kurumu’nun konunun takipçisi olduğunu belirten Dr. Erenel, “Endişe edilecek bir durum yok” dedi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, dünyanın farklı ülkelerinin yanı sıra, Güney Kıbrıs’ta 4 buçuk yaşındaki bir çocukta da görüldüğü bildirilen “gizemli hepatit” vakalarıyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaparak, hastalığın salgın boyutunda olmadığını belirtti.

Virüsün özellikle 10 yaşın altındaki çocukları etkilediğini belirten Erenel, kalıtsal veya diğer karaciğer hastalıkları dışında enfeksiyona bağlı karaciğer yetmezliği ve nakil ihtiyacının çocuklarda sık görülmediğini belirterek, “Ülkede son 10 yılda böyle bir vaka görülmedi” şeklinde konuştu.

“ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK”

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, şunları kaydetti:

“Kış döneminden itibaren, İngiltere, İskoçya ve bazı Avrupa ülkelerinde 10 yaş altı çocuklarda kusma, ishal belirtileri görülüyor, ağır seyreden belirtiler çocukları karaciğer yetmezliğine hatta nakile kadar götürüyor. Enfeksiyonun nedeni bulunamadığından bu hastalığa gizemli dendi. Bazı hastalarda Adeno virüs saptandı ama hepsinde değil…

Ülkede böyle bir vaka bildirimi almadık, şüphe duyduğumuz hasta da olmadı. Endişe edilecek bir durum yok. Pediatri Kurumu olarak konuyu takip ediyoruz. Vakarları değerlendirirken bu tabloyu da göz önünde bulunduruyoruz…”

“HEMEN BİR HEKİME ULAŞILMALI…”

Dr. Erenel, ishal, kusma, yorgunluk ve sarılık gibi belirtiler olması halinde hemen bir hekime ulaşması konusunda da uyardı.

“BAHAR HIZLI GELDİ, KUSMA VE İSHAL VAKALARINDA ARTIŞ VAR…”

Çocuklarda bu dönemde ishal ve kusma şikayetleri görüldüğüne işaret eden Erenel, baharın hızlı gelmesiyle bu vakalarda artış olduğunu, bunun mevsim dönümlerinde yaşandığını söyledi.

GÜNEY’DE İLK VAKA

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Fileleftheros gazetesi bugünkü haberinde 4 buçuk yaşındaki kız çocuğunun etiyolojisi bilinmeyen akut hepatit vakası olduğunu, başvurdukları Makarios Hastanesi’nin yetkililerinin Avrupa’nın ilgili birimlerine bilgi verdiğini aktardı.

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