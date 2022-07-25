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“Pek kayıp yok... Bu kesintiler iade edilecek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin kamu maaşlarında yapacağı kesintiyi değerlendirerek, "Abartılacak bir tarafı yok." dedi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:46
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“Pek kayıp yok... Bu kesintiler iade edilecek”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ada TV ekranlarında yayınlanan ‘Kıbrıs Gündemi’ adlı programa katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin, kamuda 15-30 bin TL arası maaşlarda yüzde 10; 30 bin TL üzeri olanlardan ise yüzde 20 kesinti yapılacağı yönündeki kararını değerlendirdi.

Tatar, “Bu kadar ekonomik krizin içerisindeyken, maliye bu kadar sıkıntıdayken, bu kararın abartılacak bir tarafı yok. Zaten hayat pahalılığı durdurulmadı, tekrar ödenecek” ifadelerini kullandı.

2010 yılında maliye bakanı olduğu süreçte hayat pahalılığının 1 yıl boyunca dondurulduğunu da hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Pek kayıp yok... Bu kesintiler iade edilecek” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarHükümet
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