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Pekur Beach Tennis Tour 2.Ayağı Bafra’da gerçekleşiyor

16 Temmuz 2019 Salı 14:30
Pekur Beach Tennis Tour 2.Ayağı Bafra’da gerçekleşiyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesinde, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından gerçekleştirilecek Pekur Beach Tennis Tour 2.Turnuvası 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında bu yıl ilk kez Bafra’da bulunan Bostan Beach Club’da da gerçekleştirilecek.2015 yılında başlatılan plaj tenisinin hızla yayılıp Gazimağusa dışında geçmiş yıllarda Girne’de de yapılması,bu yılda Gönyeli Tenis Kulübü tarafından yapılması plaj tenisinin görmüş olduğu ilgiyi gösteriyor.Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenecek turnuvanın ana sponsorları Castello Restoran ve 20 Temmuz Restoran(Ahmet Kızılkılınç anısına)olurken,Serena,Powerade,Meysu,Barış Bobinaj,Ersal Ltd.,Özkaraman Muhasebe,Global Learning Village,Aspava Rest.,Pakduş,MB İş Takibi,MND Muhasebe ve Foto Özay organizasyona katkı koyan diğer firmalar olmuştur.Her yıl olduğu gibi yüksek katılımın beklendiği organizasyonda,geçmiş turnuvalardaki gibi sporcuları ve izleyicileri seyir zevki yüksek maçlarlar dolu,plaj,deniz,müzik ve eğlenceninde bir arada olacağı 2 gün beklemektedir.Turnuva +13 Çift Kadınlar,Çift Erkekler ve Karışık Çiftler kategorisinde olacaktır.Turnuva sonunda dereceye giren spoerculara kupa,madalya dışında para ödülüde verilecektir.5 turnuvadan oluşacak Pekur Beach Tennis Tour’un 2.ayağı olacak olan turnuvada ayrıca sporcular sezon sonu yapılacak Master’ler turnuvasına katılabilmek için puan toplamak için mücadele edecekler.

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