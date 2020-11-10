PEMBE KIRMIZIGİL SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Pembe Kırmızıgil vefat etti. Kırmızıgil’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Pembe Kırmızıgil’in cenazesi bugün saat 13.00’da Lefkoşa’da defnedilecek.
Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Pembe Kırmızıgil vefat etti. Kırmızıgil’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Göçmenköy’ün sevilen isimlerinden biri olan Pembe Kırmızıgil vefat etti. Kırmızıgil’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Pembe Kırmızıgil’in cenazesi bugün saat 13.00’da Lefkoşa’da defnedilecek.