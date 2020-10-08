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Pembe Plümer hayatını kaybetti!

Kıbrıslı avukat ve eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı merhum Fazıl Plümer'in eşi Ressam Pembe Plümer hayatını kaybetti.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:36
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Pembe Plümer hayatını kaybetti!

Kıbrıslı avukat ve eski Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı merhum Fazıl Plümer'in eşi Ressam Pembe Plümer hayatını kaybetti. 

Pembe Plümer'in cenazesi yarın saat 11:00'da Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

PEMBE PLÜMER KİMDİR?

1931 yılında Limasol'da doğan Pembe (Muzaffer) Plümer, Terra Santa Fransız Okulu'ndan mezun olduktan sonra babasının vefatı üzerine Lefkoşa'ya taşındı Pembe Plümer, 1955'te Fazıl Plümer'le evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Çeşitli el sanatlarıyla ilgilenen Plümer yaptığı resimlerle sergiler düzenledi.

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