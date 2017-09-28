Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102181
ALTIN
147.383
DOLAR
3.5709
STERLİN
4.7719
EURO
4.2014
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için 39 kilo verdi
Hoşlandığı kişiyle flört etmek için...
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
"Gençliğimizde yapmadığımızı ihtiyarlıkta yaptık"
55 yaşında ikizleri oldu!
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Kahvelere ‘kanser’ uyarısı
Game Of Thrones temalı düğün yaptılar
Game Of Thrones temalı düğün...

Pembe Yürüyüş 1 Ekim'de

KHYD, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı”nın başlaması dolayısıyla 1 Ekim Pazar günü Girne’de “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” düzenleyecek...

28 Eylül 2017 Perşembe 12:40
Pembe Yürüyüş 1 Ekim'de

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı”nın başlaması dolayısıyla 1 Ekim Pazar günü Girne’de “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nin önünden saat 10.00’da başlayacak yürüyüşe tüm katılımcılar o güne özel hazırlanmış pembe tişörtlerle katılacak.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail konuyla ilgili açıklamasında, KKTC’de her yıl en az 250 kadına meme kanseri teşhisi konduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili farkındalığın önemine vurgu yaptı.

Meme Kanserinde Farkındalık Ayı, her yıl 1-31 Ekim arasında etkinliklerle irdeleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş çürüklerine dikkat!
Diş çürüklerine dikkat!
Belediye: "Sadece yeni imar edilen nokta asfaltlandı"
Belediye: "Sadece yeni imar edilen nokta asfaltlandı"
Kum havuzu uzun zamandır boş!
Kum havuzu uzun zamandır boş!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim