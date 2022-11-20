"Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşmasını temenni ediyorum"

Başbakan Ünal Üstel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlarımıza karşı yapılan hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla yapıldığını belirtti.

Bu bağlamda yayınladığı mesajda Başbakan Üstel; " Türkiye Cumhuriyeti' nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak, muzaffer olmasını yürekten temenni ettiğini” ifade etti.