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"Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşmasını temenni ediyorum"

Başbakan Ünal Üstel, TSK'nin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı nedeniyle mesaj yayımladı

20 Kasım 2022 Pazar 12:15
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"Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşmasını temenni ediyorum"



Başbakan Ünal Üstel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı "Pençe Kılıç Hava Harekatı"nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlarımıza karşı yapılan hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla  yapıldığını belirtti.
Bu bağlamda yayınladığı mesajda  Başbakan Üstel; " Türkiye Cumhuriyeti' nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak, muzaffer olmasını yürekten temenni ettiğini” ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal ÜstelPençe Kılıç Hava Harekatı
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