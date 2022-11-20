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"Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını yürekten diliyorum"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyine başlattığı “Pençe Kılıç Hava Harekatı”nın hedefine ulaşması dileğinde bulundu.

20 Kasım 2022 Pazar 09:35
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"Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını yürekten diliyorum"



Bakanlıktan verilen bilgiye göre Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, “Anavatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum” dedi.

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Türk Silahlı KuvvetleriTahsin ErtuğruloğluPençe Kılıç Hava HarekatıDışişleri Bakanı
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