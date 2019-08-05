Perihan Şoföroğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Mağusa'nın tanınan ve sevilen isimlerinden 71 yaşındaki emekli hemşire Perihan Şoföroğlu yaşamını yitirdi.

Aslen Susuzlu (Baf) olup Mağusa da ikamet eden Perihan Şoföroğlu, 21 Aralık 1948 tarihinde Baf ın Susuz Köyünde dünyaya geldi. 1966 Yılında Lefkoşa Türk Kız Lisesinden mezun oldu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden mezun oldu. Yıllarca Gazimağusa Devlet Hastanesinde hizmet vererek emekli oldu. 3 çocuk ve 6 torun sahibi olan Perihan Şoföroğlu 3 Ağustos 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Şoföroğlu'nun cenazesi 6 Ağustos 2019 Salı günü Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip Mağusa Mezarlığında toprağa verilecektir.